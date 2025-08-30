Fırtınada Alabora Olan Teknedeki 6 Kişi Kurtarıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, fırtına nedeniyle alabora olan teknedeki 6 kişi, yakınında bulunan başka teknedekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi Limanı'nın yaklaşık 200 metre açığında meydana geldi. 6 kişinin bulunduğu tekne, fırtına nedeniyle alabora oldu. Denizdeki çığlıkları duyan çevredeki başka bir teknedekiler, hızla bölgeye yöneldi. Denizde çırpınan 6 kişi, kısa sürede tekneye alınıp, ardından karaya çıkarıldı.

6 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Mehmet DOĞANER Kamera: Mersin,