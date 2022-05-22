Fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı - Haberler

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Fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Atike Ceylan Kaçar - Güncel
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Fırtınada 6 tekne batmaktan son anda kurtarıldı

MERSİN'in Silifke ilçesi Boğsak Koyu'nda 15 dakika etkili olan fırtına nedeniyle su alan 6 tekne, kıyıdaki işletmecilerin müdahalesi sonucu batmaktan kurtarıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesi Boğsak Koyu'nda 15 dakika etkili olan fırtına nedeniyle su alan 6 tekne, kıyıdaki işletmecilerin müdahalesi sonucu batmaktan kurtarıldı.

İlçedeki Boğsak Koyu'nda saat 15.00 sıralarında etkili olan fırtına nedeniyle koyda büyük dalgalar oluştu. 15 dakika etkili olan fırtınada, koyda demirli 6 tekne su aldı. Kıyıdaki işletmecilerin müdahale ettiği tekneler, römorklerle karaya çekildi. Kısa süre sonra fırtına son buldu ve güneş açtı.


Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Güncel

Fırtına, su, Güncel, Haberler

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