Fırtına Vadisi'nde biyolojik mücadele: Şimşir ormanları yeniden yeşeriyor

Rize'nin Fırtına Vadisi'nde yapılan biyolojik mücadele sayesinde, kuruma tehlikesindeki şimşir ağaçları yeniden yeşeriyor. Bu uygulama Türkiye genelinde şimşir ormanlarında da uygulanacak.

RİZE'nin Fırtına Vadisi'nde bölgenin toprak florasından elde edilip, laboratuvarda geliştirilerek orman zeminine bırakılan mantarlar sayesinde, kuruma tehlikesindeki şimşir ağaçlarının, 4 yıllık çalışmayla yeniden yeşertilerek filizlenmesinin sağlandığı 'biyolojik kontrol ajanı' adlı uygulama, Türkiye genelinde şimşir ormanlarında uygulanmaya başlanacak.

Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'ndeki yaşlı şimşir ağaçlarının bulunduğu ormanda 2010'dan itibaren mantar ve şimşir yanığı hastalığı görüldü. Hastalık sonucu şimşirlerin gövde ve dallarında çürümeler oluştu, odun dokusunun niteliği bozulan ağaçların çoğu kurudu. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterilen ormanda, şimşir ağaçlarından can suyunu kaybetmeyenler için 4 yıl önce biyolojik mücadele başlatıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şengül Alpay Karaoğlu öncülüğündeki akademisyen ve uzmanlardan oluşan çalışma grubu, TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Şimşir Ağaçları Hastalık Etkenine Karşı Biyolojik Mücadele' projesini hayata geçirdi. Bölgenin toprak florasından elde edilerek biyolojik kontrol ajanı mantarlar hazırlandı. Ağaç ve toprak zemini bırakılan mantarlı çalışmanın ardından şimşirler yeniden yeşermeye başlayıp filiz verdi.