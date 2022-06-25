Fırtına obüslerinin menzili uzuyor: Türkiye'den Kıbrıs'ı vurabilecek!

Türkiye'nin envanterinde birçok Savunma Sanayii şirketinin katkısıyla üretilen binlerce zırhlı ve paletli araç bulunuyor. Tabii bunların bazıları savunma, bazıları da personel taşıma görevi görüyor. Tabii şu an insanların gözü Altay tankının gelişinde.

Fakat Kara Kuvvetleri tarafından kullanılan obüsler şu an için daha büyük öneme sahip. Bu doğrultuda ise 1. ve 2. nesli ile TSK'nın elini güçlendiren Fırtına obüslerinin gelişim süreci de yine kritik öneme sahip. Üstelik artık etkili menzili de iki katına çıkıyor. Peki T-155 Fırtına obüsü özellikleri neler?

T-155 Fırtına obüsü özellikleri geliştiriliyor!

T-155 Fırtına obüsü, özellikleri üzerinde yapılan geliştirmelerin ardından bu yıl sonuna kadar etkili menzilini 40 km'den 56 km'ye çıkartıyor. Daha sonra yapılacak geliştirme ile birlikte de 72+ km'lik bir atış menziline kavuşacak. Fakat bahsedilen bu 2. geliştirme paketinin 2023 veya 2024'te gelmesi daha muhtemel gözüküyor. Zaten Fırtına 2 için üretilen motorların teslimatı da bu ay başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

Buna ek olarak Fırtına, yüksek yerlilik oranına sahip kara araçları arasında yer alıyor. Örneğin Atış Kontrol Sistemi, ASELSAN tarafından geliştirilen Ataletsel Seyrüsefer Sistemi, Atış Kontrol Bilgisayarı, Otomatik Namlu Yönlendirme Sistemi ve İlk Hız Ölçme Radarı şeklinde dört bölümden oluşuyor.

Bir diğer sevilen özelliği ise yüksek atış kapasitesi. Fırtına, namluda mermi olan senaryolarda 15 saniye içerisinde 3 atış gerçekleştirebiliyor. Maksimum kapasitesi ise dakikada 8 atış şeklinde. Fakat standart kullanım senaryosunun dakikada 2 atış üzerine olduğunu belirtelim.

T-155 Fırtına obüsü genel özellikleri:

47 ton ağırlık

12 metre uzunluk

3,5 metre genişlik

3,43 metre yükseklik

40 kilometre atış menzili

65 km/h maksimum hız

5 kişilik mürettebat

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