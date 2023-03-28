FIRTINA NEDENİYLE OLUŞAN DALGALAR ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Antalya Körfezi'nde yaşanan fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dalgalar oluştu. Dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyenler soluğu sahilde aldı.

Geçen haftayı sıcak ve güneşli havanın etkisi altında geçiren Antalya'da, hava sıcaklığının yurdun büyük bölümündeki gibi düşmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada bugünden itibaren Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, bununla beraber hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği kaydedildi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise rüzgarın bugünden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, 50 ila 75 kilometre kuvvetle fırtına şeklinde, yer yer 9 kuvvetinde 90 kilometre süratle kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin beklendiği duyuruldu.

Uyarının ardından özellikle Antalya Körfezi'nde şiddetli esen rüzgar nedeniyle, denizde de yüksek dalgalar oluştu. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dalgalar sahilin daraldığı bazı noktalarda sahil bandına kadar ulaştı. Dalgaları izlemek isteyenler sahile gelerek fotoğraf çekti. Bazı kişiler sert rüzgara rağmen sahilde yürüyüş yaparak vakit geçirirken, bazı kişiler ise sahilde dalgaları izlerken ıslandı.

Meteorolojinin verilerine göre kentte bugün ve yarın yağış beklenirken, rüzgarın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA)