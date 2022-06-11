Fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu - Haberler

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Fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu

AA - Nihat Karabulut - Güncel
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Fırtına nedeniyle binanın çatısının uçması Su birikintisinde kalan bir araç Suyun yoldan akışı Devrilen ağaçlar ANKARA - Çankaya'da Öveçler Mahallesinde fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu.

Fırtına nedeniyle binanın çatısının uçması

Su birikintisinde kalan bir araç

Suyun yoldan akışı

Devrilen ağaçlar ANKARA - Çankaya'da Öveçler Mahallesinde fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu.

AA / Nihat Karabulut - Güncel

Çankaya Fırtına Tragger su Güncel Haberler

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