Fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu - Haberler

Fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu Fırtına nedeniyle binanın çatısının uçması Su birikintisinde kalan bir araç Suyun yoldan akışı Devrilen ağaçlar ANKARA - Çankaya'da Öveçler Mahallesinde fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle binanın çatısının uçması Su birikintisinde kalan bir araç Suyun yoldan akışı Devrilen ağaçlar ANKARA - Çankaya'da Öveçler Mahallesinde fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu. AA / Nihat Karabulut - Güncel Çankaya Fırtına Tragger su Güncel Haberler

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