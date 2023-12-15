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Fırtına Nedeniyle Balıkesir Adaları Feribot Seferleri İptal Edildi

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Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler ile Erdek'ten saat 19.00 kalkışlı sefer iptal edildi. Pazar günü ise Avşa Adası'ndan yapılacak sefer gerçekleştirilemeyecek.

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattındaki planlı tüm seferler ile Erdek'ten saat 19.00 kalkışlı sefer olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

Pazar günü ise Avşa Adası'ndan saat 06.00 kalkışlı sefer, beklenen fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: AA / Güncel

Avşa Adası Balıkesir Marmara Fırtına Haberler

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