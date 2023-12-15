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Fırtına Nedeniyle Balıkesir Adaları Feribot Seferleri İptal Edildi

15 Aralık 2023 19:04 Güncelleme: 19:06 Abone Ol

Güney Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle hafta sonu Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki tüm seferler ile Erdek'ten saat 19.00 kalkışlı sefer iptal edildi. Pazar günü ise Avşa Adası'ndan yapılacak sefer gerçekleştirilemeyecek.