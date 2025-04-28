Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Karanlığa gömülen İspanya, elektriği Afrika ülkesinden çekmeye başladı

Elektriksiz kalan İspanya, Afrika ülkesine muhtaç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

Çakarlı araçla trafiğe çıktı, "Valinin yeğeniyim" deyip kaçtı

Fırtına Hastayı Helikopterle Kurtardı

Fırtına Hastayı Helikopterle Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki hasta, fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal olunca askeri helikopterle il merkezine ulaştırıldı ve hastanede tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, fırtına nedeniyle feribot sefer yapamayınca askeri helikopterle il merkezine ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gökçeada'da yaşayan 75 yaşındaki M.U, kalp krizi geçirdi.

112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hasta ambulansa alındı.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle feribotlar sefer yapamayınca hastanın durumu Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'na bildirildi.

Belirtileri riskli olduğu için askeri helikopterle il merkezine sevk edilen kadın hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.