Fırtına Hastayı Helikopterle Kurtardı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren 75 yaşındaki hasta, fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal olunca askeri helikopterle il merkezine ulaştırıldı ve hastanede tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, fırtına nedeniyle feribot sefer yapamayınca askeri helikopterle il merkezine ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Gökçeada'da yaşayan 75 yaşındaki M.U, kalp krizi geçirdi.
112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hasta ambulansa alındı.
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle feribotlar sefer yapamayınca hastanın durumu Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'na bildirildi.
Belirtileri riskli olduğu için askeri helikopterle il merkezine sevk edilen kadın hasta, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu - Güncel