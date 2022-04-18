Fırtına çatıları uçurdu
AA - Kemal Erdoğmuş - Güncel
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Sivas ve Yozgat'ta fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas ve Yozgat'ta fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şarkışla ilçesinde etkili olan rüzgar, öğleden sonra şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.
Fırtına nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunun çatısı uçtu. Çatının uçması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Gültekin Mahallesi'nde de bir ağacın dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi.