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Fırtına Can Aldı: Kahramanmaraş'ta Çatı Düşmesi

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili fırtınada bir kişinin üzerine çatı düştü. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan fırtınada kopan çatının bir kişinin üzerine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir Mahallesi'nde bir otelde kalan Şenol Ceviz (39), fırtınanın etkili olduğu gece yarısı aracını güvenli bir yere almak isterken yeniden fırtına başladı.

Çevrede çok sayıda ağacın devrildiği, çatı malzemelerinin savrulduğu sokaktan aracına ilerleyen Ceviz, çevredeki bir binadan düşen çatının altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ve ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Ceviz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada yaşananlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ceviz'in aracına doğru koşması, fırtınanın şiddetlenmesinin ardından çatının üzerine düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
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