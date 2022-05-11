Fırsatçılar bir günde daire fiyatlarını uçurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin, "Konut fiyatlarında 'fahiş' artışları yakından takip ediyoruz" açıklamasının ardından gözler fırsatçılara çevrildi. Bir günde daire fiyatları iki katına çıkarken, emlak sitelerinde fiyatlar orantısız şekilde adeta uçuşa geçti.

Konut kredi faizlerinin 0,99 olarak açıklanmasının ardından sektörün hareketlenmesi beklenirken, fırsatçılar bir saat içinde fiyatları adeta iki katına çıkarttı. Yapılan zamlar bazı müteahhitler tarafından fırsatçılık olarak görüldü. Kredi faizlerinin düşmesini fırsat bilen satıcılar, daire fiyatlarına yaklaşık 2 kat zam yaptı. Yapılan zam hem alıcıları hem de satışlarda komisyon alarak geçimini sürdüren emlakçıları etkiledi.

"FIRSATÇILIĞA MAHAL VERMEMEK LAZIM"

Bolu'da uzun yıllardır müteahhitlik yapan Orhan Saçan, devletin gereken her şeyi yaptığını ancak satıcıların art niyetli olduğunu belirterek, "Bir art niyet var. dün itibariyle piyasada bir canlılık hissettik. Gelen müşterilerimiz oldu. Ama millet fırsatçılık yapıyor. Bu fırsatçılığa mahal vermemek lazım. İnsanları da düşünmek lazım. Devlet bunu yaptı. Kendi insanlarını, müteahhitlerini rahatlatmak için, piyasanın açılması için rahatlattı. Demire, betona zam oldu. 500 bin liralık daire şimdi 1 milyon. Ama dünden bugüne 1 milyon 200 bin oldu. Şimdi durduk yere niye 200 bin lira üzerine geldi. Bu konuda şaşkınım. Burada art niyet var. 1 milyona sat. 1 milyon 200 bine verme. Millet de daire alsın. Sen de daireni sat. Başka projeye de başla. O zaman her yer rahat olur. Piyasa rahat olur. Art niyet düşünürsen halk da bunu görür. Devlet zaten görüyor. Eğer fiyat artışları devam ederse çıkmaza girer. Biz bunu kendi kendimize yapıyoruz. Devlet yapmıyor. Devlet zaten yapacağını yaptı. Konut kredisini açtı. Yüzde 50'si bitmiş inşaatların geri kalanını tamamlayamadığımızda ona da destek veriyor. Bu velinimet. Bunları görmemezlikten gelirsen, faydalanamazsan, buna rağmen 1 milyonluk daire 1 milyon 300 bin oluyorsa devletin yapacağı bir şey kalmamıştır. Bunları tamamen bizim halkımız, müteahhitler yapıyor" dedi.

"YASAL DÜZENLEME OLMASI GEREKİYOR"

Emlakçı Koray Günay ise, "Bu hafta cumhurbaşkanı kredi faiz oranı açıkladı. Bunu açıkladıktan sonra bazı daire sahipleri talebin daha çok olacağına inanarak fiyatlarına 2 kat zam yaptılar. Bu alıcıyı da biz emlakçıları da çok etkiledi. Alıcı ve satıcıdan yüzde 2 olan komisyonumuz iki kat arttığı, hem alıcıyı hem de satıcıyı yorduğu için bizi etkiledi. Buna bir yasal bir şey olması ve izlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

(Faruk Çidem-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel