Fırat ve Dicle Nehri, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu'ya hayat veriyor Türkiye'nin önemli su kaynaklarından olan Fırat ve Dicle Nehri, başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere geçtiği güzergahlardan da beslenerek Ortadoğu'ya hayat veriyor.

Fırat ve Dicle Nehri, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu'ya hayat veriyor

MARDİN - Türkiye'nin önemli su kaynaklarından olan Fırat ve Dicle Nehri, başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere geçtiği güzergahlardan da beslenerek Ortadoğu'ya hayat veriyor. Su kaynaklarında bir sıkıntı olup olmadığı konusunda araştırma yapan Jeolog Fahri Çelik, bölgedeki yer altı sularında herhangi bir sorun olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Doğu ve Güneydoğu'da birçok güzergahtan geçen Fırat ve Dicle Nehri, başta Türkiye olmak üzere Suriye ve Irak'a hayat veriyor. Tarihte savaşlarda da önemli stratejik noktalardan olan bu iki nehir, Mezopotamya'ya hayat veriyor.

Yağışların azalmasıyla su sıkıntısı yaşanacağı düşüncesine kapılan insanlara Jeolog Fahri Çelik, yaptığı araştırmalarla su kaynaklarında azalma olacak söylentilerine inanılmaması gerektiğini ileri sürdü.

Güneydoğu Anadolu Projesinin yavaş yavaş faaliyete koyulduğunu belirten Jeolog Çelik, "Bu sene ya da önümüzdeki sene faaliyete geçecek. ve bilindiği gibi GAP Fırat Nehri'nden Atatürk Barajı'ndan geliyor. Fırat ve Dicle Nehri kurur diye bir söylenti var. Kesinlikle öyle bir söylentiye inanmayın. Önemli olan Fırat ve Dicle Nehri'nin uzmanından bilinmesi lazım. Yer altı sularını bilindiği gibi jeoloji uzmanları bilir ve yer altı suları hakkında yaptığım araştırmalar Fırat Nehri Diyadin'den Murat Nehri'nden kaynak alır ve kaynağı aldığı yerde kar suyu ile besleniyor ve kesinlikle herhangi bir azalma olmayacak. Olsa bile kar ve yağmur ile birlikte tekrar artar" dedi.

Dicle Nehri de kaynağını Sivrice'den aldığını belirten Çelik, Hazar Gölüne yakın aldığı için oradaki su kaynakları bol ve nehirlerin aktığı ana kaynakları, kaynak olan yerde rakım yüksek olduğu ve karlı bölgeler olduğu için herhangi bir risk görmediğini ifade etti.

"Fırat ve Dicle Nehri kesinlikle kurumaz" diyen Çelik, "Sularımız gayet güzel bir şekilde akıyor. Biz, Kızıltepe Ovası'nda GAP suyunun bırakılmasını istiyoruz. Yer altı suları, sondaj kuyuları derin olduğu için elektrik bayağı masraflı oluyor. Bunun için GAP suyunun acil bir şekilde bırakılması ve bu ovanın daha da yeşil olmasını talep ediyoruz. Hiç kimse su konusunda korkmasın Fırat, Dicle ve diğer nehirlerimiz akıyor, yer altı sularımızda bir sorun yok" ifadelerinde bulundu.