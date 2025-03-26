Fırat Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi

FÜ çalışanlarına kadına yönelik şiddetle mücadele konulu eğitim

ELAZIĞ - Fırat üniversitesi çalışanlarına yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele konulu eğitim verildi.

Fırat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahar Demirel'in açılış konuşmasını yaptığı programda "kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu eğitimde, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan Dilek Tunç Akbulut, bir sunum gerçekleştirdi. Dilek Tunç Akbulut, kişinin kendisine, bir başkasına, grup veya topluluğa yönelik kasten uyguladığı ve ölüm, yaralanma, gelişimsel bozuk ve psikolojik zarara yol açan veya açması olası fiziksel güç ve tehdidinin şiddet anlamına geldiğini dile getirdi. Akbulut, kadına yönelik şiddetin tanımının ise kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış kadına yönelik şiddet olarak tanımlandığını söyledi. Akbulut, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun, şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlediğini vurguladı. Akbulut, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin (ŞÖNİM), şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik olarak, Şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski bulunan kişilerin başvurabileceği, gerekli tedbirlerin alınması, devamı, değiştirilmesi, kaldırılması için müracaatların yapılabileceği, koruyucu ve önleyici tedbirlerin takibinin yapıldığı, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri veren, şiddet oluşmadan önlenmesine yönelik önleyici çalışmaların yapıldığı ve İzleme çalışmalarını yedi gün yirmi dört saat esası ile yürüten bir merkez olduğunu ifade etti.

Fırat Üniversitesi Hastanesi 6. kat konferans salonunda 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen "kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu eğitime çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.