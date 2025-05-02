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Fırat Üniversitesi'nde 1. Kariyer Günü Etkinliği Başlıyor

Fırat Üniversitesi'nde 1. Kariyer Günü Etkinliği Başlıyor
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Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu, 7-9 Mayıs tarihleri arasında '1. Kariyer Günü' etkinliği düzenleyecek. Etkinlik, öğrencilere staj ve iş bulma fırsatları sunmayı hedefliyor.

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nda "1. Kariyer Günü" etkinliği düzenlenecek.

Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, yaptığı açıklamada, okulun yerleşkesinde 7-9 Mayıs'ta "1. Kariyer Günü" etkinliği düzenleneceğini belirtti.

Pıhtılı, " Etkinlik, 7 Mayıs'ta saat 10.00'da yüksekokulumuz yerleşkesinde başlayacak ve ilgili sektörlerin, kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilecektir. Kariyer günüyle öğrencilerimize staj yeri ve iş bulma imkanı sağlanmasının yanı sıra ilgili sektörlerin nitelikli işgücü taleplerindeki beklentilerin saptanması ve bu beklentilerin eğitim-öğretim müfredatlarına yansıtılması amaçlanmaktadır." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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