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Fırat Üniversitesi Keban MYO Müdürü'nden Yeni Öğrencilere Tebrik Mesajı

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Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, 240 öğrenciye tebrik mesajı göndererek kayıt sürecinin ardından onları kutladı ve üniversitede geçirecekleri yıllar için başarı dileklerinde bulundu.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, Keban Meslek Yüksekokulu programlarını kazanan öğrencilere tebrik mesajı ile kutladı.

Doç. Dr. Pıhtılı, MYO'nun 8 programına kayıt yapan 240 öğrenciye mesaj gönderdi.

Pıhtılı, mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli öğrencilerim, bir sınav döneminin ardından, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu kontenjanlarına yerleşmeye hak kazandığınızdan dolayı sizi ve kıymetli ailenizi kutlarım. Ailemizin bir üyesi olarak sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve üniversite yönetimimiz olmak üzere tüm okul kadromuz olarak, daha iyi bir eğitim almanız ve hayata daha iyi hazırlanmanız için hazırız. Üniversitemizde geçireceğiniz yılların sağlık, mutluluk ve başarı ile dolu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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