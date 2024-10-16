Fırat Üniversitesi Keban MYO 2024-2025 Eğitim Yılı Tanışma Toplantısı Düzenlendi
Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu'nda yeni kayıt yaptıran 225 öğrenci için tanışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya okul müdürü ve Keban Belediye Başkanı katılarak öğrencilere bilgi verdi.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Keban Meslek Yüksekokulu'nda tanışma toplantısı düzenlendi.
Keban Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı tanışma toplantısına, FÜ Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan ve öğrenciler katıldı.
Toplantıda, bu yıl Keban Meslek Yüksekokulunda 6 programa yeni kayıt yaptıran 225 öğrenciye bilgiler verildi.
Belediye Başkanı Doğan da öğrencilerle görüştü, talepleri dinledi.