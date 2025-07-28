Fırat Nehri'nde Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Y.'nin cansız bedeni bulundu. Arama çalışmaları sonucunda cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, dün serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Samandöken Mahallesi yakınlarında dün akşam üzeri girdiği Fırat Nehri'nde bir süre sonra gözden kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Y. için başlatılan arama çalışmaları, gece devam etti.

AFAD ve Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar neticesinde çocuğun cansız bedeni bulundu.

Mustafa Y'nin cesedi otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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