Son dakika haberleri | MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel