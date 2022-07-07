Son dakika haberleri | MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Fırat YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.