Fırat Kalkanı'nda 7 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, terörle mücadele operasyonlarının süreceğini açıkladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB, X hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."