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Fırat Kalkanı'nda 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fırat Kalkanı'nda 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, terör koridoruna izin vermeyeceklerini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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