Fırat Kalkanı harekatı şehidinin ismi artık yeğeniyle yaşayacak

ADANA - Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Ziya Özkanoğlu'nun, kardeşi doğan oğluna Fırat Kalkanı harekatının ismini ve şehidin adını koyarak abisinin anısını yaşatıyor. Adana'nın Kozan ilçesinde oturan şehidin babası Mustafa Özkozanoğlu," Minik Ziya, şehit amcasının yolunda ilerleyecek" dedi.

7 Eylül 2016 yılında Fırat Kalkanı 14. gününde teröristler tarafından tankın hedef alınması ile şehit olan Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu'nun baba evi şehidin hatıraları ile ziyaretçilerini ağırlıyor. Oğlunun görevdeki başarı belgelerini, Türk bayrağını ve bireysel eşyalarına kıyafetlerine gözü gibi bakan Baba Mustafa Özkozanoğlu oğlunun aziz hatıralarını her gün yad ediyor. Görev başındaki Mehmetçiğe dualar ediyor.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan şehidin ailesini ziyaret ederek yanında olduklarını belirterek Türk milletinin konu vatan olunca ne kadar cesur ve yürekli olduğunun altını çizdi. Şehidin babası Mustafa Özkozanoğlu oğlunun en sevdiği eşyaları kıyafetleri ve hatıralarından oluşan şehit köşesinde oğlunun şehit olmadan önceki hatıraları ile teselli oluyor gurur duyduğunu ifade ediyor.

"Türk halkı olarak gerekirse şehit ve gazi oluruz"

Şehidin ağabeyi Erol Özkozanoğlu şehitliği Türk milleti için önemli bir mertebe olduğunu ifade ederek, "Babam şehidimizin hatıralarını yaşatmak için bir yer yaptı ve bende zaman zaman gelip ziyaret ediyorum. Şehidimiz unutulmaması için böyle güzel hatıralarla dolu bir yer yapıldı. Şehitlerimizi unutturmamak için bizim ülkemizde onurlu bir mertebe böyle şeyler yaşanmasın ama biz Türk halkı olarak gerekirse şehit oluruz, gazi oluruz. Bizim için o denli kutsal bir mertebe" diye konuştu.

"Bir Ziya gitti bir Ziya Geldi, oğlum amcasının izinden ilerleyecek"

Şehidin küçük kardeşi Ergün Özkozanoğlu, doğan oğluna ağabeyinin ismini ve şehit olduğu harekatın adını verdi. Ergün Özkozanoğlu," Abim şehit oldu, Fırat Kalkanı harekatında. Oğluma bu yiğide abimin adını verdim. Fırat Ziya Özkozanoğlu oldu ismi, bir Ziya gitti bir Ziya geldi. İnşallah oğlumda amcasının izinden ilerleyecek" dedi.