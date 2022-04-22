Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.

FIRAT, MALATYA (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM),  Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medya üzerinden, Aytaç Altunörs'ün ailesine, polis teşkilatı ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat, Fırat, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title