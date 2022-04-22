Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.
FIRAT, MALATYA (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.
EGM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Fırat Kalkanı harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medya üzerinden, Aytaç Altunörs'ün ailesine, polis teşkilatı ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.
Demirören Haber Ajansı / Güncel