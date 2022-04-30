Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA - İsa Toprak - Güncel
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Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA / İsa Toprak - Güncel

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