Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AA - İsa Toprak - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
AA / İsa Toprak - Güncel