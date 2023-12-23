Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/ Ypg'li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/ Ypg ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.