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Fırat Kalkanı Bölgesinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye kararlılıkla devam ediyor.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından  yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Fırat Kalkanı Bölgesinde 4 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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