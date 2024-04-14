Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Fırat Kalkanı bölgesindeki terörle mücadele faaliyetleriyle ilgili X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.