Fırat Kalkanı Bölgesinde 2 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" denildi.