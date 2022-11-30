Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel