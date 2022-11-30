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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Fırat YPG PKK Güncel Haberler

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