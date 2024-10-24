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Firari Uyuşturucu Kaçakçısı Terme'de Yakalandı

Firari Uyuşturucu Kaçakçısı Terme'de Yakalandı
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Samsun'un Terme ilçesinde yapılan operasyonda, 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir şahıs, akaryakıt istasyonunun yanındaki tırda uyuşturucuyla yakalandı. Üzerinden ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir akaryakıt istasyonu yanında park halinde bulunan tırda arama yaptı.

Tırda gözaltına alınan S.K. (57) hakkında sorgulama yapan ekipler, "uyuşturucu maddelerin murakabesi kanununa aykırılık, uyuşturucu madde kullanmak, resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerini kullanarak hırsızlık" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Firari hükümlünün üzerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 131 gram sentetik uyuşturucu, 100 gram esrar, esrarlı sigara, 5 sentetik ecza hapı, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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