Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Beylikdüzü'nde Yakalandı

Ankara'da "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Beylikdüzü'nde yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, 2003'te Ankara'da işlediği "uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 3 aranması bulunan ve 27 Mart 2013'ten bu yana aranan Vedat O'nun izine ulaşıldı.

Beylikdüzü'ndeki evde saklandığı belirlenen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.