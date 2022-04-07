FİRARİ THODEX PATRONU ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ

Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel