FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI - Haberler

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FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk (35), Adana'da saklandığı evde yakalandı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk (35), Adana'da saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk'un, Seyhan ilçesi Kukuköprü Mahallesi'ndeki evde saklandığını tespit etti. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskınla Aruk'u yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aruk, adliyeye sevk edildi. Bu sırada Aruk, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aruk, cezaevine gönderildi.

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Hükümlü kadının adli tıp biriminden çıkışı

Polis aracına bindirilmesi

Adli tıp birimi tabelası

Haber: Anıl ATAR ? Kamera: Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)

FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI

FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI

FİRARİ 'İNSAN TİCARETİ' HÜKÜMLÜSÜ, ADANA'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gülşen, Mersin, Adana, Güncel, Haberler

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