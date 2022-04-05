Mersin'de 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalandı
AA - Yusuf Koyun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mersin'de, "insan ticareti" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalandı.
Mersin'de, "insan ticareti" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de "insan ticareti" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Gülşen A'nın (35) kentte bulunduğunu belirledi.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit ettiği kadını baskınla yakaladı.
Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürülen hükümlü, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.
Gülşen A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Yusuf Koyun - Güncel