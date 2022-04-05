Mersin'de 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalandı

Mersin'de, "insan ticareti" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalandı.

Mersin'de, "insan ticareti" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin'de "insan ticareti" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Gülşen A'nın (35) kentte bulunduğunu belirledi.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit ettiği kadını baskınla yakaladı.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine götürülen hükümlü, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Gülşen A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mersin'de 13 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title