Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Firari Hükümlüler Yakalandı

Firari Hükümlüler Yakalandı

Güncel Haberler

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Aralarında Cinayet, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Aralarında Cinayet, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 31 Mayıs Çarşamba günü firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 hükümlü yakalandı. Yakalananlar arasında 'adam öldürmek' suçundan 35 yıl hapis cezası kesinleşen Kamil D., 'yaralama' suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen Emin Ç., 'hırsızlık' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Ömer F.'de var. Hükümlüler, cezalarını çekmeleri için cezaevlerine teslim edildi.

Polis operasyonunda yakalanan bazı firari hükümlüler;

-Kamil D.                      35 Yıl                                        Öldürme

-Emin Ç.                      19 Yıl 4 Ay                                Kasten Yaralama

-Ömer F. D.                 16 Yıl 8 Ay                                  Hırsızlık

-Cihan Y.                     13 Yıl 11 Ay                                Yağma

Emir H.                      12 Yıl 3 Ay                                 Yağma

Volkan Ç.                  11 Yıl 8 Ay                                  Yağma

Necmettin K.             11 Yıl                                          Öldürme

Mahmut K.                10 Yıl 11 Ay                                Hırsızlık

Yakup E.                   10 Yıl 7 Ay                                   Yağma

Azad K.                      10 Yıl 6 Ay                                  Hırsızlık

Burak C.K.                 10 Yıl                                         Öldürme

İlyas Ö.                      10 Yıl                                         Yağma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title