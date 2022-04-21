Firari hükümlüler kimlik sorgusunda yakalandı - Haberler

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Firari hükümlüler kimlik sorgusunda yakalandı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Firari hükümlüler kimlik sorgusunda yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine kimlik sorgusu yapılan iki kişinin, "hırsızlık" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı.

Kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan Y.K. (35) ve 12 yıl 6 ay cezası bulunan K.Ş. (33) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, cezaevine gönderildi.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Serdivan, Sakarya, Güncel, Haberler

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