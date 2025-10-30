Firari Hükümlü Zeytin Toplarken Yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, zeytin toplarken yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü zeytin toplarken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, Çiğdede Mahallesi'ndeki ağaçtan zeytin toplayan kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan K.K'nin, "uyuşturucu ticareti" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel