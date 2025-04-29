Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Komşu ülkeler savaşın eşiğine geldi: Saldırıya hazırlanıyorlar
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önlem 2 kişinin daha başını yaktı
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

Firari Hükümlü Yozgat'ta Yakalandı

Firari Hükümlü Yozgat'ta Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 9 farklı suçtan 23 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 23 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" olmak üzere 9 farklı suçtan 23 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.