Firari Hükümlü Yozgat'ta Yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 9 farklı suçtan 23 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.G. yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında 23 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" olmak üzere 9 farklı suçtan 23 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel