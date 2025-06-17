Firari Hükümlü Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ö. yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan 25 yaşındaki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 8 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.Ö. (25) saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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