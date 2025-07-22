Firari Hükümlü Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

Firari Hükümlü Uyuşturucu Suçundan Yakalandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. jandarma tarafından yakalandı. Y.A., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan ceza almıştı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'yı yakaladı.

Y.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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