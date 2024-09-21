Firari Hükümlü Tuvalette Yakalandı

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.G., evin tuvaletinde bulunan gizli bölmede yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü M.G.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada M.G., tuvaletteki gizli bölmede saklanırken yakalandı. 'Basit yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma' ve 'Hakaret' suçlarından hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.