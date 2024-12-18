Firari Hükümlü Terme'de Yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.V. emniyet güçleri tarafından yakalandı. Hükümlü, 'fuhşa teşvik etmek' suçlamasıyla aranıyordu.
Samsun'un Terme ilçesinde hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ekiplerince yürütülen çalışmada, "Fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V'nin adresi tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemleri için Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel