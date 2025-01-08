Firari Hükümlü Tekirdağ'da Yakalandı
Tekirdağ'da, 114 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.N. yakalandı. Hükümlü, 8 yıldır arandıktan sonra il merkezinde ele geçirildi ve cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ'da hakkında 114 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 114 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan T.N'nin yakalanması için çalışma yaptı.
Ekiplerin 2 aylık takipli çalışması sonucunda hükümlü, il merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.