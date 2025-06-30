Firari Hükümlü Taşköprü'de Yakalandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel