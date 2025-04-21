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firari hükümlü Tarsus'ta yakalandı

firari hükümlü Tarsus'ta yakalandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, 22 suçtan kesinleşmiş 28 yıl 9 ay hapis cezası olan firari hükümlü E.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, farklı suçlardan hakkında 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" başta olmak üzere 22 suçtan 28 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan E.Y, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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