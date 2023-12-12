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Firari Hükümlü Siverek'te Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla yakaladıkları hükümlüyü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Hisarcık Siverek Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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