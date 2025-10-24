Firari Hükümlü Sivas'ta Yakalandı

Sivas'ta hakkında 5 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 5 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş'yi, asansör makine dairesinin gizli bölmesinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.