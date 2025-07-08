Firari Hükümlü Sivas'ta Yakalandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hakkında 11 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir kişi yakalandı. Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hakkında 11 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ilçede arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "gece vakti silahla yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde yağma", "mala zarar verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 11 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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