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Firari Hükümlü Silifke'de Yakalandı

Firari Hükümlü Silifke'de Yakalandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde, 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı. Hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde hakkında 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hakkında 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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