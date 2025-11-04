Firari Hükümlü Seydikemer'de Yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel