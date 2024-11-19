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Firari Hükümlü Seydikemer'de Yakalandı

Firari Hükümlü Seydikemer'de Yakalandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.İ.M. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonrasında cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında iki ayrı suçtan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ.M'nin (29) ilçede olduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Kadıköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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